"Мой новый мир". Актёр из сериала "Папины дочки" попал в больницу

Актёр "Ералаша" и сериала "Папины дочки" Михаил Казаков попал в больницу. Об этом своим поклонникам он сообщил в "Инстаграме", куда опубликовал фото с больничной койки. На фотографии видно, что ноги артиста подвешены к специальной конструкции, а на бинтах под ними виднеется кровь.
— Добро пожаловать в мой новый мир, — написал он в публикации.
Казаков не оставил никаких подробностей о том, что случилось и в каком он сейчас состоянии, поэтому подписчикам осталось лишь пожелать ему скорейшего выздоровления.
Ранее Лайф рассказывал, что во вратаря клуба ПФЛ "Знамя труда" из подмосковного города Орехово-Зуево во время тренировки попала молния. Спортсмен находится в реанимации.