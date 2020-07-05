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"Мой новый мир". Актёр из сериала "Папины дочки" попал в больницу

О том, что именно произошло, он рассказывать не стал.

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Фото © Instagram / kazakovfly

Актёр "Ералаша" и сериала "Папины дочки" Михаил Казаков попал в больницу. Об этом своим поклонникам он сообщил в "Инстаграме", куда опубликовал фото с больничной койки. На фотографии видно, что ноги артиста подвешены к специальной конструкции, а на бинтах под ними виднеется кровь.

Добро пожаловать в мой новый мир, — написал он в публикации.

Казаков не оставил никаких подробностей о том, что случилось и в каком он сейчас состоянии, поэтому подписчикам осталось лишь пожелать ему скорейшего выздоровления.

Ранее Лайф рассказывал, что во вратаря клуба ПФЛ "Знамя труда" из подмосковного города Орехово-Зуево во время тренировки попала молния. Спортсмен находится в реанимации.

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