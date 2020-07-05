"Мой новый мир". Актёр из сериала "Папины дочки" попал в больницу

Актёр "Ералаша" и сериала "Папины дочки" Михаил Казаков попал в больницу. Об этом своим поклонникам он сообщил в "Инстаграме", куда опубликовал фото с больничной койки. На фотографии видно, что ноги артиста подвешены к специальной конструкции, а на бинтах под ними виднеется кровь.

— Добро пожаловать в мой новый мир, — написал он в публикации.

Казаков не оставил никаких подробностей о том, что случилось и в каком он сейчас состоянии, поэтому подписчикам осталось лишь пожелать ему скорейшего выздоровления.