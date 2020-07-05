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Регион
Опубликовано 5 июля 2020, 15:49
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СМИ: Пять пилотов "Формулы-1" отказались преклонять колено на Гран-при в Австрии

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Акцию против расизма и неравенства каждый гонщик поддержит по-своему.

Как минимум пять пилотов из команд "Формулы-1" не будут преклонять колено на Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации. При этом все гонщики согласились участвовать в гонке в футболках с лозунгом End racism, сообщает Sky Sports.

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Ранее стало известно, что пилоты в разной форме проведут акцию в поддержку борьбы с расизмом. Также "Мерседес" покрасил свои болиды в чёрный цвет, а в "Макларен" нанесли на болиды радугу.

Первая в этом сезоне гонка Гран-при в Австрии состоится 5 июля. Из-за ситуации с коронавирусом трибуны будут пустые.

Напомним, ранее руководство Принстонского университета, одного из участников элитной ассоциации частных университетов США — "Лиги плюща", сообщило о намерении убрать имя 28-го президента Соединённых Штатов Вудро Вильсона из названия факультета за расистские взгляды политика.

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Сусанна Витвинская
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