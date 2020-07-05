СМИ: Пять пилотов "Формулы-1" отказались преклонять колено на Гран-при в Австрии

Как минимум пять пилотов из команд "Формулы-1" не будут преклонять колено на Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации. При этом все гонщики согласились участвовать в гонке в футболках с лозунгом End racism, сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что пилоты в разной форме проведут акцию в поддержку борьбы с расизмом. Также "Мерседес" покрасил свои болиды в чёрный цвет, а в "Макларен" нанесли на болиды радугу.

Первая в этом сезоне гонка Гран-при в Австрии состоится 5 июля. Из-за ситуации с коронавирусом трибуны будут пустые.