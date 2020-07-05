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В Кирове полуторагодовалый ребёнок упал из окна пятого этажа и выжил

Малыш, как часто это бывает, опёрся на москитную сетку.

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Фото © Pixabay

В Кирове полуторагодовалый мальчик упал из окна пятого этажа. Его госпитализировали с травмами. Следователи начали проверку после падения, сообщили в СУ СК России по Кировской области.

Отмечается, что в момент падения мальчика дома были взрослые. По версии следствия, несчастный случай произошёл, когда ребёнок залез на подоконник и навалился на москитную сетку открытого окна.

Напомним, точно такой же случай ранее произошёл в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Там девочка 2013 года рождения выпала из окна квартиры и получила серьёзные травмы.

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