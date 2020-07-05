В Кирове полуторагодовалый ребёнок упал из окна пятого этажа и выжил

В Кирове полуторагодовалый мальчик упал из окна пятого этажа. Его госпитализировали с травмами. Следователи начали проверку после падения, сообщили в СУ СК России по Кировской области.

Отмечается, что в момент падения мальчика дома были взрослые. По версии следствия, несчастный случай произошёл, когда ребёнок залез на подоконник и навалился на москитную сетку открытого окна.