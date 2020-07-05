Зеленского и его жену уличили в махинациях с налогами

Президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену уличили в уклонении от уплаты налогов. О махинациях принадлежавших семье лидера Незалежной компаний рассказал проект журналистских расследований "Спостерігач" ("Наблюдатель") на Пятом канале, которым владеет экс-президент страны олигарх Пётр Порошенко.

В опубликованном в "Ютубе" выпуске передачи говорится, что 11 фирм Зеленских перестали выплачивать налоги в полном объёме после начала вооружённого конфликта в Донбассе. Начиная с 2014 года во всех этих компаниях снизилось официальное количество работников, две из них вообще не вели деятельность с 2009 года, а ещё пять работали с убытками. При этом некоторые из фирм сменили собственника уже после инаугурации Зеленского.

— Они полностью "в тень" перевели штат, то есть в них учитывались один-два работника, и фактически большинство были в убытках. Никакие налоги с зарплаты этих работников, соответственно, не попадали в бюджет Украины, были минимизированы налоги с оборота и с доходов, — заявила в эфире финансист Наталья Лютикова.

Депутат Рады от партии Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Арьев запросил информацию о налогах на прибыль бывших компаний Зеленских в Государственной фискальной службе. Нардеп уверен, что, "пока Украина воевала, Зеленский и компании, которые принадлежат его семье, занимались оптимизацией налогов".