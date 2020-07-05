Украинец решил проучить жену и чуть не сжёг многоквартирный дом — видео

В городе Новая Каховка Херсонской области Украины без жилья едва не остались сотни людей из-за крупного пожара, охватившего пятиэтажное жилое здание. Как сообщают украинские СМИ, причиной возгорания стал поджог. По предварительным данным, жилец квартиры на пятом этаже поссорился с женой и решил её проучить — поджечь их квартиру. Однако пироман не рассчитал силы, и огонь быстро перекинулся почти на весь дом.

На кадрах записи с места происшествия видно, что огонь охватил всю крышу дома по улице Букина. От горящего дома валил чёрный дым. Был слышен треск ломающегося шифера.

Большинство жителей самостоятельно смогли покинуть квартиры, пострадавших нет. Через четыре часа после первого сообщения о возгорании пожарным удалось ликвидировать огонь.