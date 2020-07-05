Гидрометцентр предупредил об опасных погодных явлениях в России

С начала следующей недели в ряде регионов России ожидается аномальная жара около плюс 40 градусов по Цельсию. При этом на Мурманскую, Архангельскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области и Карелию надвигаются ливни, а в Краснодарском крае и Хакасии они будут сопровождаться сильным ветром и градом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В районах Краснодарского края сильный и очень сильный дождь. Также гроза, крупный град и ветер до 25 м/с. Ситуация даже ещё более сложная чуть южнее, в Хакасии: сильный и ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с, а 6 июля — до 30 м/с. Вот это очень опасно. Сильные дожди прогнозируются сегодня и завтра в Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, Карелии. Там ливневые дожди, — заявил ТАСС глава Гидрометцентра.

По словам специалистов, экстремальная жара ожидается в Поволжье, на юге страны и в центральной европейской части.

— В Крыму тоже аномально жаркая погода 35–38 градусов, хотя обычно северные ветры компенсируют там жару. В Адыгее 39 градусов прогнозируется, в Ставрополье тоже до 40 градусов. Это действительно очень опасно, — добавил Вильфанд.