Модель обвинила известного российского фотохудожника в изнасиловании

Модель Дарья Фисун обвинила в изнасиловании известного фотохудожника Сергея Берменьева, которому позировали первые лица государства, актёры, режиссёры, музыканты и голливудские звёзды. По данным 5-tv.ru, девушка отправилась в полицию написать на него заявление.
Она утверждает, что приехала на кастинг к известному фотографу. Проходил он в квартире на Зоологической улице в Москве. Берменьев якобы предложил модели выпить, но она отказалась. Несмотря на это, он налил в бокал вино, и девушка отпила маленький глоток. По словам Дарьи, затем он отвёл её в спальню и изнасиловал. Модель утверждает, что он не был с ней груб, но помешать его действиям она не смогла из-за сильного шока.
После этого Берменьев якобы проводил её в душ, а позже модель уехала домой. Утром фотохудожник написал ей и поинтересовался, хорошо ли она добралась до дома.
Ранее экс-участник группы "Чай вдвоём" Стас Костюшкин рассказал, что подвергся изнасилованию в восьмилетнем возрасте. Признание прозвучало на съёмках шоу "Алёна, блин!".