Модель обвинила известного российского фотохудожника в изнасиловании

Она утверждает, что приехала на кастинг к известному фотографу. Проходил он в квартире на Зоологической улице в Москве. Берменьев якобы предложил модели выпить, но она отказалась. Несмотря на это, он налил в бокал вино, и девушка отпила маленький глоток. По словам Дарьи, затем он отвёл её в спальню и изнасиловал. Модель утверждает, что он не был с ней груб, но помешать его действиям она не смогла из-за сильного шока.