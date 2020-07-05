В День независимости в Чикаго были застрелены 13 человек

В городе Чикаго в День независимости США в результате разных инцидентов со стрельбой погибли в сумме 13 человек. Об этом сообщает Fox News . Всего под пули попало 67 человек.

Ранее Лайф рассказывал об одном из таких инцидентов. Группа неизвестных расстреляла людей, которые праздновали на улице День независимости в одном из центральных районов. Злоумышленники скрылись с места преступления. Тогда было известно о четырёх жертвах стрельбы. Городская полиция сообщила, что среди жертв — 14-летний подросток, ещё два мальчика в возрасте 11 и 15 лет доставлены в больницу.