В День независимости в Чикаго были застрелены 13 человек

В городе Чикаго в День независимости США в результате разных инцидентов со стрельбой погибли в сумме 13 человек. Об этом сообщает Fox News. Всего под пули попало 67 человек.
PHOTOS: Teen girl among 4 killed in Englewood shooting that injured 4 others: police, read more from @lukewilusz at @Suntimes here...https://t.co/7NxEwcl8YF#Chicago #ChicagoScanner pic.twitter.com/h0LvqRIJ6i— Tyler LaRiviere (@TylerLaRiviere) July 5, 2020
Отмечается, что среди пострадавших девять детей. Из них двое, семилетняя девочка и четырнадцатилетний мальчик, скончались.
Ранее Лайф рассказывал об одном из таких инцидентов. Группа неизвестных расстреляла людей, которые праздновали на улице День независимости в одном из центральных районов. Злоумышленники скрылись с места преступления. Тогда было известно о четырёх жертвах стрельбы. Городская полиция сообщила, что среди жертв — 14-летний подросток, ещё два мальчика в возрасте 11 и 15 лет доставлены в больницу.