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Россия покинула тройку стран-лидеров по числу случаев коронавируса

Теперь третье место за Индией. Там за минувшие сутки выявили рекордное число заражений — почти 25 тысяч.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Индия обогнала Россию по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией и поднялась на третье место. Первые две строчки по-прежнему занимают США и Бразилия.

Телеканал NDTV сообщает со ссылкой на Минздрав Индии, что за минувшие сутки в стране выявили рекордное число заражённых — почти 25 тысяч человек. Таким образом, количество случаев CoViD-19 с начала эпидемии в республике увеличилось до 690 тысяч. В России же подтверждено около 681 тысячи случаев коронавирусной инфекции.

Ранее в американском Университете Джонса Хопкинса сообщили, что число выявленных случаев CoViD-19 превысило 11 миллионов.

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