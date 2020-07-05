Россия покинула тройку стран-лидеров по числу случаев коронавируса

Индия обогнала Россию по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией и поднялась на третье место. Первые две строчки по-прежнему занимают США и Бразилия.

Телеканал NDTV сообщает со ссылкой на Минздрав Индии, что за минувшие сутки в стране выявили рекордное число заражённых — почти 25 тысяч человек. Таким образом, количество случаев CoViD-19 с начала эпидемии в республике увеличилось до 690 тысяч. В России же подтверждено около 681 тысячи случаев коронавирусной инфекции.