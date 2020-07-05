Неизвестные оттенки секса. Странные виды интимного влечения, которые считаются нормой

Цифросексуалы

Фото © Shutterstock

Представить такой вид сексуальности тридцать лет назад было сложно. Вряд ли кого-то возбуждала игра про водопроводчика Марио на приставке Dendy. Сейчас другое дело. Цифросексуалы строят все свои отношения онлайн. Их секс проходит по веб-камерам, в чатах онлайн-игр или даже с компьютерными или нарисованными сексуальными партнёрами. Можно сказать, что они желают современные технологии или реализуют свою сексуальную энергию через них. Такими темпами власть над человеком захватят не просто роботы, как в мрачных предсказаниях фантастов, а секс-роботы.

Асексуалы

Фото © Shutterstock

Наша слишком шумная и активная цифровая эпоха породила людей, которым секс не интересен. Их не возбуждает близкий контакт с человеком. Они предпочитают общение вместо поцелуя и прогулку вместо постельных утех. Они могут заняться сексом, если близкий человек, с которым они встречаются, попросил об этом, но не более того. Асексуал не станет проявлять инициативу. То ли человек нашего времени пресытился от наблюдения голых и полуголых тел со всех экранов, то ли решил выделить побольше времени на сериалы — непонятно. Психологи строят разные теории — единого мнения нет.

Антисексуалы

Фото © Shutterstock

Эти люди не просто не любят секс — они хотят, чтобы все его разлюбили. Они, как фанатики, неожиданно узревшие знамение в небе. И там было написано: "Хватит трахаться". С яростью ветхозаветных пророков антисексуалы призывают человечество одуматься и вылезти из жарких кроватей. Знание, общение, прогресс — вот о чём стоит мыслить. Ну и, конечно, о душе. В России антисексуалы впервые появились в 1995 году. Они считают, что секс переоценён. А зачастую используется как способ манипулирования. В общем, их ориентацию можно назвать не просто сексуальной, а общественно-сексуальной.

Сапиосексуалы

Кадр сериала "Теория большого взрыва"/ © Кинопоиск

За этим загадочным словом прячутся люди, которых возбуждает ум. Наверняка вы видели сериал "Теория большого взрыва". Если вас еженочно посещают эротические фантазии с Шелдоном Купером — вы сапиосексуал. Начитанность, интеллект и чувство юмора для этих людей куда важнее, чем размер кошелька, марка машины, длина ног или цвет волос (тут нужное подчеркнуть). Сапиосексуальность — спасательный круг для всех, кого раньше считали страшными ботаниками. Теперь цитата из философского труда Гегеля может поразить девушку не хуже, чем демонстрация кубиков пресса.

Демисексуалы

Фото © Shutterstock