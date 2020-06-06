Когда девушка — реальное бревно. Кто такие объектосексуалы и кого тащат в свою постель

В ХХ веке психологи считали, что в мире существует лишь три типа сексуальности. Гетеросексуалы любили противоположный пол. Гомосексуалы испытывали тягу к представителям своего. А бисексуалы могли завязать отношения с представителем любого пола. С тех пор многое изменилось: появились, например, асексуалы, которые секса не хотят; сапиосексуалы, которых возбуждает ум, и вот недавно — объектосексуалы. Кого тянет к сексу с предметами — об этом далее.

Жаркая страсть к подсвечнику

На Западе всерьёз разгорается спор, дозволительно ли строить сексуальные и личные отношения с предметами. Это не шутка — всё серьёзно. Британка Аманда Либерти и Люмьер — счастливая пара. Она — 35-летняя женщина, он — 40-сантиметровый канделябр. Своего возлюбленного Аманда встретила на аукционе ebay четыре года тому назад. Сердце девушки вспыхнуло, и она не пожалела 30 тысяч рублей (платила, конечно, в фунтах) за своего суженого.

Фото © Facebook / Amanda Liberty

Аманда называет себя объектосексуалом. В 14 лет она влюбилась в барабанную установку. Но их отношения не сложились. Теперь она спит со светильником. Аманда уверяет, что они с Люмьером поженились и счастливы. Есть ли интимные отношения с огромным чугунным подсвечником, Аманда не уточняет. Но она намерена бороться за свою любовь. Накануне в британском третейском суде закончился судебный процесс, который Аманда проиграла. Великобритания не решилась признать отношения с вещами особым видом сексуальности. Но Аманда намерена продолжить.

В какую вещь можно влюбиться

Сегодня в мире насчитывается около 400 объектосексуалов. Порой сложно понять, что движет этими людьми: пиар, психическое расстройство или вселенская большая любовь. Но факт остаётся фактом. Так, например, Эми Фульф Вебер — библиотекарша из штата Пенсильвания — влюблена в карусель из парка аттракционов. Она приходила на свидание к ней 3000 раз. И считает их отношения самой искренней на свете любовью. Эми просто садится в вагончик, обнимает поручень и катается. Да, их отношения не развиваются и, можно сказать, вращаются по кругу, но Эми этого хватает для счастья.

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Не обходится и без трагедий. Шведка Эйа-Риитта в 1960-х годах влюбилась в Берлинскую стену. После нескольких свиданий она решила с ней пожениться. Стена ответила молчаливым согласием, и возлюбленные были счастливы. По крайней мере, так утверждала Эйа-Риитта, которая чувствовала себя как за каменной стеной. Все, кто знает историю, понимают, что политика разрушила их крепкую связь. В 1989 году Берлинскую стену сломали, как и сердце влюблённой шведки. Говорят, что с тех пор она не нашла никого столь же особенного и крутит шашни с примитивными заборами и оградами.

Чем это кончится

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