Как понять, что женщине нужно срочно заняться сексом: 6 явных симптомов

Не всем в жизни повезло встретить одну-единственную любовь на долгие годы, с которой рай в шалаше и гармония в спальне. Некоторые страдают в одиночестве. У других сексуальные отношения не ладятся, даже если они и состоят в браке. Так или иначе, существует немало дам, чья интимная жизнь никак не устроится. Как меняется женщина, если у неё давно не было секса, и можно ли это определить по её внешнему виду? Ещё как! Вот шесть лайфхаков.

1. Женщина начинает комплексовать даже при идеальной внешности

Без секса у женщины появляется много комплексов. Фото © Shutterstock

Если у девушки давно нет отношений с мужчинами, ей начинает казаться, что она совершенно непривлекательна. На неё давит одиночество и подрывается психологическое состояние, что может выражаться в том числе и внешне. Например, в угловатой и нерешительной походке, потере былой грациозности. Да и в целом женщина становится менее пластичной, зажатой и неловкой. Может даже забить на внешность, перестать краситься и следить за одеждой. Зачем? Ведь всё равно никому не интересна.

2. У девушки сильно повышается уверенность в себе

Здесь палка о двух концах. Дама или полностью теряет уверенность в себе, или, напротив, внезапно начинает источать её невероятно сильно. Стараясь забыть о своём одиночестве, девушка уверяет всех вокруг, и себя в первую очередь, что она свободная женщина и совершенно этим довольна. Чтобы утвердиться в своём очаровании, начинает флиртовать с разными мужчинами, включая мужей и бойфрендов подруг. И, конечно же, в её воображении они все сразу в неё влюбляются. Однако одинокая мадам не хочет портить дружбу, а потому сводит всё на нет: вот и причина, почему до сих пор ей не удалось ни с кем связать свою жизнь. Она видит знаки внимания даже там, где их нет.

3. Она слишком остро реагирует даже на простые прикосновения

Если девушка избегает прикосновений, возможно, это потому, что у неё давно не было секса. Фото © Shutterstock

Если девушка давно одинока, то ей всё сложнее подпускать кого-то к своему телу. Пусть даже это просто дружеское прикосновение. Она становится зажатой и как будто забывает, что физический контакт — это норма. Однако тут стоит учитывать и другой фактор. Возможно, дама отстраняется от молодого человека вовсе не по этой причине, а потому, что он ей банально не нравится. Когда у женщины уже есть возлюбленный, попытки дотронуться до неё других мужчин будут восприняты в штыки. А даже если и никого нет, но имеющийся кавалер не по душе, эффект будет тот же. Так что в данном случае лучше удостовериться наверняка, по какой причине вас не подпускают близко.

4. Часто вспоминает о своих бывших, даже если встречалась с ними ещё в школе

Женщина, у которой давно не было секса, чувствует тоску по былым временам, когда она ещё была в отношениях. Даже если ничего не сложилось и расставание принесло немало страданий, всё же было и хорошее. Вот по этому чувству нужности ныне одинокая мадам и испытывает грусть. А если совпадут не только разговоры о былом, но и алкоголь, к примеру, то она даже может позвонить кому-нибудь из бывших воздыхателей.

5. Иногда у девушки бывает неадекватное поведение

Порой одинокая девушка ведёт себя неадекватно — это признаки, что у неё давно не было секса. Фото © Shutterstock

Одинокие женщины склонны к раздражительности, поэтому иногда могут вспыхнуть как спичка буквально на пустом месте. Бывает и более странное поведение, словно дама растеряла всякие социальные навыки. Например, отрешиться и уйти в себя прямо в середине разговора, быть вечно на взводе. Контактировать с такими особами крайне сложно. Но стоит им обзавестись мужчиной, как всё сразу меняется. Но не надо думать, что, если девушка так себя ведёт, это значит, что она одна. Возможно, просто у неё не все дома. Так что лучше быть поосторожнее.

6. Без секса здоровье девушки становится более слабым