3 знака зодиака, которых Вселенная выбрала своими любимчиками
Наверное, у каждого человека найдётся друг, знакомый или коллега, кого беды и неудачи обходят стороной. Секрет прост: ещё Ванга рассказала, какие знаки зодиака считаются самыми удачливыми. И сами небеса к ним благосклонны.
Болгарская прорицательница Ванга была знаменита тем, что видела ангелов и исцеляла болезни, наставляла на путь истинный и в целом всегда помогала нуждающимся. Но ясновидящая также говорила и про особенные знаки зодиака, к которым судьба и Вселенная благосклонны. Проверьте, относитесь ли вы к представителям зодиакального круга, которым по жизни помогают высшие силы.
3. Знак зодиака Дева
Знак зодиака Дева: какими чертами обладает и почему оказалась в любимчиках Вселенной. Фото © Shutterstock
Знак зодиака принадлежит стихии Земли наряду с Козерогом и Тельцом. Но именно Дева обладает наиболее выраженными лидерскими чертами характера, помогающими добиваться поставленных целей и желаний. Что отличает Деву от других знаков зодиака? Практичность, умение заботиться о завтрашнем дне и рациональный подход. Это достаточно гибкие и внимательные к мелочам люди. А ведь именно там, как все привыкли, кроется дьявол. Личности знака зодиака Дева также умеют исследовать мир вокруг себя. А это даёт возможность прощупывать и изучать почву, но не спешить с выводами и планировать свой успех постепенно.
2. Знак зодиака Стрелец
Самый удачливый и независимый знак зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock
Вторым любимчиком Вселенной оказался знак зодиака Стрелец. Люди этого созвездия являются представителями стихии Огня, они оптимистичны и наделены яркой жаждой жизни. Важно помнить, что обладатели знака зодиака Стрелец — это персоны, которые никогда не сидят на месте. Энергичные, активные и любознательные, они жить не могут без путешествий. Им нравится быть на виду и идти на риск. Ещё отличительными чертами знака зодиака Стрелец можно назвать непоседливость и охоту к переменам. Именно за отсутствие страха перед чем-то неизвестным Вселенная всегда помогает этим людям.
1. Знак зодиака Близнецы
Отличительные черты знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock
Как говорила сама Ванга, тем, кому повезло родиться под этим знаком зодиака, часто везёт. Люди получают желаемое, даже не особо стараясь. Главными любимчиками Вселенной можно смело назвать личностей, кто по знаку зодиака Близнецы. Именно им жизнь сама предлагает множество возможностей и бережёт от неудач и бед. Вечно ищущим себя и душевного равновесия Близнецам это не мешает пробовать новое и достаточно часто рисковать. Отличительные черты знака зодиака Близнецы — авантюризм, яркость характера, упрямство и непостоянство. Но не стоит забывать, что личности зачастую оказываются теми ещё интеллектуалами и сложными, двойственными натурами.