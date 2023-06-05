3 знака зодиака, которых Вселенная выбрала своими любимчиками

Болгарская прорицательница Ванга была знаменита тем, что видела ангелов и исцеляла болезни, наставляла на путь истинный и в целом всегда помогала нуждающимся. Но ясновидящая также говорила и про особенные знаки зодиака, к которым судьба и Вселенная благосклонны. Проверьте, относитесь ли вы к представителям зодиакального круга, которым по жизни помогают высшие силы.

3. Знак зодиака Дева

Знак зодиака Дева: какими чертами обладает и почему оказалась в любимчиках Вселенной. Фото © Shutterstock

Знак зодиака принадлежит стихии Земли наряду с Козерогом и Тельцом. Но именно Дева обладает наиболее выраженными лидерскими чертами характера, помогающими добиваться поставленных целей и желаний. Что отличает Деву от других знаков зодиака? Практичность, умение заботиться о завтрашнем дне и рациональный подход. Это достаточно гибкие и внимательные к мелочам люди. А ведь именно там, как все привыкли, кроется дьявол. Личности знака зодиака Дева также умеют исследовать мир вокруг себя. А это даёт возможность прощупывать и изучать почву, но не спешить с выводами и планировать свой успех постепенно.

2. Знак зодиака Стрелец

Самый удачливый и независимый знак зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock

Вторым любимчиком Вселенной оказался знак зодиака Стрелец. Люди этого созвездия являются представителями стихии Огня, они оптимистичны и наделены яркой жаждой жизни. Важно помнить, что обладатели знака зодиака Стрелец — это персоны, которые никогда не сидят на месте. Энергичные, активные и любознательные, они жить не могут без путешествий. Им нравится быть на виду и идти на риск. Ещё отличительными чертами знака зодиака Стрелец можно назвать непоседливость и охоту к переменам. Именно за отсутствие страха перед чем-то неизвестным Вселенная всегда помогает этим людям.

1. Знак зодиака Близнецы

Отличительные черты знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock