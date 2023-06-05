7 опасных признаков, что брак трещит по швам и его крах уже не за горами

Иногда пары разводятся, прожив вместе больше 20–30 лет. Некоторым достаточно три–четыре года, а то и меньше, чтобы понять — они друг другу не подходят. Но сколько бы партнёры ни были вместе, они все сталкиваются практически с идентичными проблемами. Сегодня порассуждаем на данную тему и поможем осознать супругам в кризисе, чего они хотят на самом деле. И, возможно, их отношениям уже пришёл конец, хотя сами они этого не видят.

1. Вас безумно стали раздражать его недостатки

Один из признаков развода — вы больше не можете мириться с его недостатками. Фото © Shutterstock

Когда влюблённые только начинают жить вместе, то открываются друг другу с новой стороны. И она далеко не всегда приглядна. В каждом человеке существует масса вещей, которые не нравятся другим. Однако любовь помогает закрывать глаза на все минусы и даже видеть в них очарование. Будь это грязные носки мужа, разбросанные по квартире, или жуткая непунктуальность супруги, обожающей готовиться к выходу из дома по нескольку часов. Вот только если недостатки благоверного, с которыми раньше вы легко мирились, всё больше раздражают, то это явный признак, что розовые очки с глаз спали, а чувства угасли. Некогда дорогой человек становится чужим.

2. Вас больше не интересует его жизнь за пределами вашей квартиры

Давайте вспомним, как оно было раньше. Вы созванивались несколько раз в день, даже если оба просто были на работе. Всегда находили минутку друг для друга. Иногда ревновали, иногда просто волновались, когда партнёр не выходил на связь. И что теперь? Не стоит путать это состояние с отсутствием ревности и доверием к супругу, когда вы уверены в ваших отношениях и даже не допускаете мысли об измене. И совсем другое дело, если вам просто всё равно. Допустим, он ушёл отдыхать с друзьями и вы допускаете мысль, что на этих посиделках могут быть женщины. Но, даже представив предательство супруга, ничего при этом не чувствуете. Или того хуже. Муж не пришёл ночевать домой — а вы даже не хватились. Всё это крайне тревожные звоночки, свидетельствующие, что никакой любви между вами не осталось.

3. Вам совсем не хочется возвращаться домой

Как понять, что отношениям пришёл конец. Фото © Shutterstock

Если один из супругов постоянно находится где угодно, только не дома, то это тоже признак, что в семье не всё в порядке. Работа, родители, друзья — все в вас нуждаются, кроме супруга. При этом даже необязательно, что в квартире будут ждать крики и скандалы. Недоброжелательная атмосфера может проявляться и иначе. Человек чувствует себя некомфортно, опустошённо. Его не просто не тянет к семье, одна мысль о возвращении расстраивает и угнетает. И, скорее всего, долго так продолжаться не будет — пара просто разведётся.

4. Между супругами нет сексуального желания

Отсутствие физической близости между партнёрами — очевидный признак приближающегося краха отношений. Конечно, не всегда стоит ударяться в панику, проблемы и кризисы бывают у всех. Иногда из-за стресса секса совсем не хочется. Но всё это временно. А вот если вы уже очень долгое время не были вместе, а в редкие моменты близости не получали никакого удовольствия, то ни о какой страсти и чувственности говорить не приходится. Стоит хорошенько призадуматься о совместном будущем. Иногда можно всё обсудить, например, с семейным психологом, и проблема решиться. Но бывает и так, что единственным выходом является развод.

5. Вы постоянно ссоритесь

Как понять, что скоро развод? Ваше общение с супругом превратилось в сплошные ссоры. Фото © Shutterstock

Да, время от времени выпустить пар бывает даже полезно для отношений. Особенно если за ссорой следует приятное примирение. Но вот если вся семейная жизнь превратилась в сплошной скандал, то тут вопрос уже совсем другой. Присмотритесь, как вы ведёте себя дома. Можете ли завестись на совершенно пустом месте? Уже любая мелочь выводит из себя и вызывает бурю негативных эмоций? Такая атмосфера сказывается на браке весьма печально. Если вы ещё не охладели друг к другу, то стоит пересмотреть свои отношения. В противном случае нет никакого смысла их продолжать.

6. Вы желаете секса с другими, но только не со своим супругом

Это в равной степени касается и мужчин, и женщин. При этом речь идёт не о самом факте измены, которая как раз часто и становится причиной разводов. Тут речь идёт о флирте, симпатии, желании близости. Вы можете не позволять себе заходить за рамки, но сам факт, что вас возбуждают посторонние люди, а не любимая половинка, должен насторожить. Постарайтесь разобраться, а почему так. Возможно, между супругами больше нет никакой любви, а вместе они живут по привычке. И тогда лучше стать свободными и счастливыми.

7. Вы живёте как соседи

Признаки краха отношений — вы стали друг другу чужими людьми. Фото © Shutterstock

Ещё один напряжённый момент в отношениях, когда супруги охладевают друг к другу. При этом между ними нет никаких ссор, скандалов, раздражения, с виду всё хорошо и спокойно. В паре даже может быть секс, уважение и благодарность — одним словом, любые чувства, кроме любви и страсти. Вовсе не обязательно, что произошло что-то плохое. Просто вы больше ничего не чувствуете. Разрушить семью в таком случае решаются далеко не все. Чаще люди продолжают жить вместе как друзья или соседи. В подобной ситуации лучше всего обратиться к специалисту. Он поможет вам определиться и двигаться дальше.