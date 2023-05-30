8 верных признаков, что мужчина по уши влюбился в вас уже на первом свидании

Встретить своего человека в жизни довольно сложно. Иногда нужно сходить на несколько свиданий. Но, даже если потенциальный партнёр понравился, не факт, что симпатия оказалась взаимной. Но может быть и так, что женщина сразила потенциального партнёра наповал сразу же. И вот несколько верных признаков, что уже после первого свидания мужчина влюбился по самые уши.

1. Ваше свидание заметно затянулось

Как понять, что свидание прошло хорошо? Фото © Shutterstock

Первая встреча обычно не планируется слишком долгой. В конце концов, вы ещё совсем друг друга не знаете. А потому для знакомства требуется максимум пара часов, а то и меньше. Но если вдруг пришлось отменить все свои планы, так как не хотелось расставаться с мужчиной, которого видели впервые, это явный сигнал — между вами пробежала искра. И дать ей погаснуть нельзя.

2. Вы оба активно участвуете в разговоре

Конечно, женщины больше любят поговорить о себе, чем мужчины (хотя бывает и наоборот). Но если человек вам интересен, то хочется не только рассказать о себе, но и больше узнать о нём. Когда каждый из участников свидания с энтузиазмом делится подробностями своей жизни, но не забывает спрашивать и о партнёре, то можно с уверенностью сказать, что общий язык они нашли.

3. Оба партнёра были не против прикосновений

Физический контакт — один из признаков симпатии. Фото © Freepik / prostooleh

Если мужчина не дёргался в конвульсиях и не отпрыгивал прочь, стоило женщине слегка прикоснуться, это определённо добрый знак. Физический контакт очень важен. И речь сейчас не о поцелуях или сексе, а об элементарных касаниях руками, например при выходе из машины или во время ужина. Они означают, что мужчине женщина как минимум не противна, а как максимум ещё и сильно понравилась. Однако стоит уточнить, что излишний тактильный контакт уже оборотная сторона всё той же медали. Возможно, партнёру просто не нужны серьёзные отношения и он всё пытается свести к близости.

4. Мужчина свободно общался на тему будущего

Если ещё до окончания первого свидания вы начинаете планировать второе — это очень хороший признак. Когда мужчина внезапно приглашает вас вместе посетить выставку или, например, концерт, то, во-первых, это значит, что у вас есть общие интересы. А во-вторых, что он не против разделить то, что ему нравится, с женщиной.

5. Мужчина провожает вас до дома

Заинтересованный в девушке мужчина обязательно проводит её домой. Фото © Freepik / lookstudio

Убедиться, что заинтересовавшая вас девушка благополучно доберётся домой, — задача каждого мужчины. И если он её качественно выполнил, то определённо настроен на продолжение. В свою очередь, если кавалер даже не спросил об обратном пути своей спутницы, значит ни она, ни её безопасность его не интересуют. И ждать звонка не стоит.

6. Ваш язык тела демонстрировал заинтересованность

Ещё до того как партнёр озвучит своё мнение вслух, многое можно выяснить по языку его тела. О явной симпатии говорит контакт глаза в глаза. Наклоны вперёд, чтобы лучше услышать свою собеседницу. А также никаких закрытых поз навроде скрещенных перед собой рук, сцепленных пальцев или частично прикрытого лица. Также о явной симпатии мужчины говорит частая и открытая улыбка.

7. У вас оказались общие интересы

Когда у людей есть общие интересы, им всегда есть о чём поговорить. Фото © Freepik / svetlanasokolova

Наладить разговор с незнакомцем бывает довольно сложно. Но вместо дежурных фраз правильнее всего узнать интересы предполагаемого партнёра. Если у вас есть что-то общее, поговорите об этом. А если таких тем оказалось больше одной, то велика вероятность, что это ваш человек, с которым никогда не будет скучно. А там и второе свидание не за горами.

8. После свидания мужчина перезвонил

"Обязательные" три дня — это миф. Когда люди нравятся друг другу, то увидеться хочется как можно быстрее. А значит, в первые 24 часа после встречи можно ожидать звонка и приглашения на второе свидание. Хотя если звонок раздался спустя сутки или трое, то не спешите отказывать. И дело не в том, что мужчина не так сильно заинтересовался. Вполне может быть, что он просто верит в обязательный перерыв и не хочет показаться навязчивым.