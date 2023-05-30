"Это опасно": Литотерапевт рассказала, какие украшения могут привести к нищете

Зачастую люди носят украшения для привлечения благосостояния. Но на деле далеко не все такие инструменты работают, более того, они могут представлять опасность. Об этом заявила практикующий литотерапевт, психолог Екатерина Воропаева. Она предупредила о негативном влиянии украшений с руной Наутиз. Её древний смысл — помочь перетерпеть особое напряжение и дождаться нужного момента.

"В древнегерманском эпосе эта руна описана либо как негативная, либо как временная. Сейчас же она встречается направо и налево в украшениях и даже татуировках! Это опасно: нося её постоянно, вы загоняете себя в состояние терпения и подчинения обстоятельствам, что в итоге приводит к бедности и упадку", — отметила эксперт в беседе с порталом "Страсти".

Внимательно стоит относиться и к минералам, при работе с которыми зачастую не учитываются особенности стихии. По словам специалиста, при ношении таких украшений может возникнуть энергетический конфликт. Воропаева добавила, что все чёрные минералы связаны с реализацией и дисциплиной. Находясь в связке с ними, человек должен проявлять собранность. В противном случае камни могут погрузить в апатию, пояснила литотерапевт.

Она также отметила, что до бедности иногда доводит символика спирали. Та, что заворачивается против часовой стрелки, уменьшает любое энергетическое проявление, соответственно, деньги уйдут. Кроме того, подвески с символикой улетающих на крыльях денег приводят к долгам, подчеркнула Воропаева.