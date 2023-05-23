30+ русских фамилий, обладатели которых обречены жить в богатстве

Давно известно: чтобы ребёнок был счастлив, надо выбрать ему подходящее имя. Поэтому к такой задаче родители относятся с большой ответственностью. Но не только имена играют роль, фамилии тоже. А есть такие, благодаря которым богатство и успех ну просто прилипнут к человеку. Рассказываем, люди с какими фамилиями всегда будут с толстым кошельком. Никто не говорит, что деньги просто полетят с неба. Придётся потрудиться. Однако с подходящей фамилией человеку будет сопутствовать успех, а различные беды и препятствия не смогут остановить на пути к цели. Карьера, личная жизнь, а также деньги — везде повезёт. Что это за фамилии?

1. Фамилии, связанные с деньгами

Какие "денежные" фамилии помогут разбогатеть? Фото © Shutterstock

Первая категория таких фамилий — это те, которые связаны непосредственно с деньгами. Их владельцы — люди практичные, склонные зарабатывать и накапливать капитал. Это не та категория граждан, у кого на первом месте духовная жизнь. Они материалисты, которые любят деньги и роскошь и понимают, что одного без другого быть не может. К подобному типу относятся следующие фамилии: Денежков, Монеткин, Рублёв, Рублевский, Сторублёв, Дороговцев, Дорогойкин.

2. Фамилии, образованные от драгоценных камней и металлов

Что может лучше всего продемонстрировать благосостояние человека? Конечно, его украшения. Золото, серебро, алмазы и другие ценные металлы и камни всегда являлись показателем богатства и надёжными инвестициями. Считается также, что у них очень высокая духовная сила, способная приносить счастье и удачу своим владельцам. Согласно верованиям некоторых стран, золото способно производить духовное очищение одним своим прикосновением. А первой появившейся на Руси монетой был как раз серебреник. Фамилии: Золотарёв, Золотницкий, Золотков, Золотилин, Позолотин, Серебряков, Серебренников, Алмазов, Яхонтовый.

3. Фамилии, относящиеся к богатству

Людей с какими фамилиями ждёт финансовый успех? Фото © Shutterstock

В такие фамилии изначально уже вложена энергетика богатой жизни. Правда, если персона не приложит усилий, то ничего, кроме "богатой" фамилии, у неё так больше и не появится. Однако упорный труд раскроет весь потенциал дарованного ему подарка. И человека будут ждать золотые горы. Такие люди обладают хорошей интуицией, помогающей им делать верные инвестиции и вклады, заключать выгодные контракты и тому подобное. А если вы изначально наследник большого капитала, то у вас определённо есть шанс увеличить его ещё больше. К таким фамилиям относятся: Богачков, Богачук, Богачёв, Старобогатов, Скоробогатов.

4. Благословлённые фамилии

Эта категория фамилий самая завидная. Дело в том, что они привлекают не только деньги, но и счастье, удачу и успех во всех остальных областях жизни. Подобных людей любит сама Вселенная. И она всегда рада дать им самое лучшее. Карьера, любовь, финансы, слава — всё что ни пожелают. Фамилии: Боголюбов, Благославов, Благославский, Благодатнов, Благодатский, Благодарский, Благовестов.

5. Фамилии дворянских родов

Фамилии дворянских родов, в которых заключена денежная сила. Фото © Shutterstock

Так называемые благородные фамилии тоже несут благоприятную денежную энергетику ещё с исторических времён. Богатые купцы, князья, цари, бояре — все представители знатных родов древности содержат в своей памяти наследственную силу привлекать финансы. Можно всю жизнь прожить со скромным достатком, если оставить эту силу дремать и дальше. Но если её пробудить, то вашему материальному благополучию можно будет позавидовать.

Этот список очень обширен. Из самых известных: Шереметьев, Суворов, Морозов, Меншиков, Орлов, Мамонтов. Фамилии Оболенский, Шуйский, Смоленский, Московский, Суздальский, Вяземский, Галицкий, Ростовский и т.п. получали дворяне в награду за службу вместе с имением. От названий этих территорий и происходили их фамилии, которые давали начало новому знатному роду, потомки которого сохранились до сих пор. Некоторые фамилии имели иностранное происхождение, они появлялись обычно при браках с представителями разных стран: Юсупов, Кудинов, Фонвизин, Карамзин, Ахматов, Тараканов. Были и потомственные дворяне, например Державин, Черкасов, Аракчеев, Воронцов, Некрасов, Чернышёв, Долгорукий, Аксёнов, Салтыков, Кутузов, Бестужев, Пожарский, Демидов и другие. Иногда дворянские фамилии образовывались от прозвища господина: Гагарин, Чернобородов, Лыков, Горбатов. И последней категорией благородных фамилий является довольно распространённая сейчас. Они образовывались за счёт имён, полученных при крещении. Это фамилии типа Яковлев, Сергеев, Романов, Ильин, Гаврилин и многие другие.

Изучив историю своей фамилии, каждый сможет узнать, а нет ли и в его корнях кусочка потенциала, который так и ждёт, когда его раскроют. Даже если вы не унаследовали "денежной" или "благословлённой" фамилии — посмотрите, возможно, вы являетесь потомком дворянского рода.