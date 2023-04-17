Эксперт рассказала, какие картины нужно повесить на стене, чтобы разбогатеть

По словам специалиста, если вы хотите зарядить своё жилище энергией благополучия и улучшить материальное положение, на стену нужно повесить изображение с кораблями и нечётным количеством рыбок. При этом суда должны быть обязательно роскошными, а корму следует направить внутрь квартиры, но ни в коем случае в сторону окна. Корабль должен словно вплывать через него в жилище, а не уплывать, унося с собой честно заработанные деньги.

"Богатство и процветание в дом приносят картины с нечётным количеством рыбок. Особенно если их девять. Ведь в 2024 году по фэншуй начнётся эра девятого периода и уже сейчас изображения девяти объектов наделены особой силой в плане денег", — обратила внимание астролог Ольга Николаева.

Данный период, девятый, в плане символики ещё связан с мифической птицей Феникс, восстающей из пепла. Это прекрасное создание принесёт удачу и богатство, поэтому живопись с ним тоже стоит разместить в доме. На стену в столовой или на кухне, где семья предпочитает собираться за ужином, лучше всего повесить натюрморт с большим изобилием продуктов. Тогда вам никогда не придётся задумываться о деньгах на еду. Проблем с ними не возникнет.

Какие картины повесить дома, чтобы привлечь богатство? Фото © Shutterstock

Ещё астролог Ольга Николаева в беседе с телеканалом "Москва 24" поделилась: чтобы в доме всегда был достаток, можно использовать и специальные изображения фэншуй. К примеру, картина "Сто детей" даёт семейное благополучие и способствует рождению ребёнка. Материальное положение можно улучшить, если повесить дома картины с апельсиновым или мандариновым деревом, карпами и символом Шен.