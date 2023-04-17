Как понять, что ваш мужчина — тиран и абьюзер: Названы 10 фраз, знакомых каждой жертве

Кажется, что новомодное слово "абьюз" всем известно и понятно. Девушки уже запомнили, что от абьюзера нужно бежать, а лучше вовсе не начинать с таким мужчиной отношения. Но снова и снова, по словам психолога, барышни наступают на одни и те же грабли, не замечая очевидного. Или оправдывают действия абьюзера опекой, заботой или любовью.

Психолог Елена Платова. Фото © Предоставлено LIFE

Елена Платова предлагает разобраться и вспомнить, что же значат слова "любовь" и "забота" на самом деле. "Любовь — это когда ты хочешь близкому человеку счастья, когда ты рад его победам, готов пережить вместе с ним его боль. Забота — это когда ты предлагаешь помощь, предугадываешь желания и делаешь это с лёгкостью, искренне и без ответных ожиданий".

По словам эксперта, многие девушки путают заботу с признаками тотального контроля, который абьюзеры прикрывают опекой и "любовью". Потому решила рассказать о простом тесте, в котором каждая женщина сможет проверить, а не состоит ли она в отношениях с тираном. Вот 10 фраз, которые слышит жертва абьюза:

Как понять, что мужчина — абьюзер и тиран? Фото © Shutterstock

"У меня от тебя нет никаких секретов, могу дать тебе свой пароль от телефона и хочу, чтобы ты тоже была ко мне так же открыта". "Зачем тебе выставлять всю нашу жизнь напоказ в Сети? Я и так тебя вижу, любуюсь, а другим на тебя смотреть необязательно". "Ты правда в этом пойдёшь?! На улице холодно, лучше надень что-нибудь подлиннее, а не эту короткую юбку. Я о твоём здоровье переживаю". "Сиди дома, занимайся детьми, зачем тебе эта ерунда и копеечная работа? Я сам нас полностью обеспечиваю". "Давай установим на твой телефон геолокатор, чтоб я всегда знал, где ты, и мог прийти на помощь в любой момент". "Твои одинокие подруги завидуют и желают, чтоб мы расстались. Я не хочу, чтоб они повлияли на наши отношения". "Зачем тебе так ярко краситься? Я тебя люблю и такой, тебе это делать вообще не нужно". "Я так тебя люблю и хочу защищать, поэтому не ходи без меня никуда, так будет лучше для нас обоих". "Для настоящей женщины главное — семья и дети, зачем ты постоянно переживаешь из-за своей работы". "Не нужно никуда самой ехать, я приеду и заберу тебя — так безопаснее, подожди дома".

Семейный психолог Елена Платова настаивает: если хотя бы три из этих фраз звучат знакомо, то перестаньте уже утешать себя мыслями о его трепетной любви. "Пора понять, что любовь — это не красивый замок, где вы принцесса. Нет, истинная любовь — это бесконечная свобода и выбор, где есть вы, ваша личная жизнь, общие интересы с партнёром, совместные цели, быт, и, самое главное, во всём этом многообразии вы всегда осознанно выбираете друг друга".