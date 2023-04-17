Медицинский психолог дала 5 советов, чтобы помочь ребёнку побороть тревогу перед ЕГЭ и ОГЭ

До экзаменационной поры в школах остаётся совсем мало времени. В преддверии сдачи ЕГЭ и ОГЭ детей очень часто охватывает тревога, страх будущего, неуверенность в своих силах. Можно ли вообще не тревожиться перед экзаменом? С таким запросом порой обращаются к психологам родители выпускников. Медицинский психолог клиники МЕДСИ в Красногорске, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии (АКПП), действительный член Общероссийской психотерапевтической лиги (ОППЛ) Арина Миллер в беседе с Лайфом дала несколько полезных советов.

Прежде всего, эксперт советует проговорить со своим ребёнком, что тревога — это совершенно естественная реакция на стресс. В ситуациях неопределённости или ситуациях, которые воспринимаются опасными, здоровый человек всегда ощущает дискомфорт, поэтому с будущим выпускником, который тревожится перед экзаменом, всё в порядке.

"Другой вопрос, если тревога настолько сильна и превосходит реальную угрозу, что мешает жить и справляться со стрессами. В этом случае следует обратить внимание на своё состояние и, возможно, обратиться за помощью к специалистам", — подчеркнула Миллер.

Одна из самых частых причин тревоги перед экзаменами — это страх неудачи. Он имеет как внутренние предпосылки (неуверенность в себе, опасения подвести родителей или учителей, перфекционизм, внутренние негативные установки), так и внешние: тревожные, слишком контролирующие родители, сама система экзаменов и подготовки к ним, чрезмерно "давящие" учителя.

"Страх перед экзаменами может отрицательно влиять на общую успеваемость ребёнка, качество подготовки, а также физическое и психическое здоровье", — предупреждает собеседница Лайфа.

Так что же может помочь справиться со страхом и использовать оставшееся время до экзаменов с пользой?

1. Планирование

Предложите ребёнку (или, если он нуждается в вашей помощи, сделайте это вместе с ним) составить чёткий план действий, в котором следует указать, каким темам требуется уделить дополнительное внимание, и оставить время на повторение пройденного. Распорядок дня тоже будет способствовать более эффективному распределению времени. Здесь важно указать не только часы непосредственных занятий, но и перерывы на отдых. Важно чередовать периоды нагрузки и отдыха — в этом случае подготовка будет гораздо эффективнее, обещает психолог.

2. Качественный отдых и полноценное питание

Для полноценной работы человеческого организма важно сбалансированное питание, а полноценный отдых к тому же помогает получить необходимую нам энергию и мотивацию продолжать занятия. Отсутствие перерывов на отдых и режим занятий нон-стоп станут причинами ещё более усиливающейся тревоги, повлияет на способность воспринимать и запоминать информацию, концентрироваться на предмете. Предусмотрите в расписании время на прогулки с друзьями, просмотр фильмов, хобби и спорт.

3. Не сравнивать с другими

Тревога усиливается, если мы видим прогресс и успехи другого человека, кроме того, мы склонны преувеличивать их и обесценивать свои достижения. Поэтому школьника нужно научить концентрироваться именно на себе, только на своих достижениях и целях.

4. Здоровый сон

Недостаточный сон влияет на уровень тревоги, а также качество подготовки к экзаменам, предупреждает Арина Миллер.

5. Поддержка и позитивные мысли

В дни подготовки и сдачи экзаменов ребёнку очень важна поддержка семьи и друзей. С верой в наши силы и возможности нам легче проходить испытания и справляться со стрессами, говорит специалист.