В Госдуме предложили давать отличникам 100 баллов по ЕГЭ
Депутат Лантратова предложила давать отличникам 100 баллов по ЕГЭ
Школьникам-отличникам следует сразу выдавать сертификаты по ЕГЭ с максимальными баллами. Автором инициативы стала первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова. В беседе с Ura.ru она отметила, что за 11 лет такие ученики заслужили бюджетные места в престижных вузах страны.
"Если ЕГЭ пока остаётся, можно подумать о том, чтобы выдавать 100-балльные сертификаты по предметам ученикам с отличными оценками. Чтобы те, кто усердно работал все школьные годы, а не удачно списал, имел возможность бесплатно получить высшее образование в лучших вузах страны", — отметила парламентарий.
По её словам, данный вопрос сперва необходимо обсудить с родительским и педагогическим сообществом. Как указала Лантратова, именно школьные учителя способны адекватно оценить способности учеников.
Ранее в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент РФ Владимир Путин выступил против отмены ЕГЭ. Глава государства усомнился в том, что полная отмена экзамена в нашей стране поможет в улучшении качества и доступности образования.
ТАСС / Пётр Ковалёв