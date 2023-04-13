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Регион
Опубликовано 13 апреля 2023, 08:53

В Госдуме предложили давать отличникам 100 баллов по ЕГЭ

Депутат Лантратова предложила давать отличникам 100 баллов по ЕГЭ

Школьникам-отличникам следует сразу выдавать сертификаты по ЕГЭ с максимальными баллами. Автором инициативы стала первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова. В беседе с Ura.ru она отметила, что за 11 лет такие ученики заслужили бюджетные места в престижных вузах страны.

"Если ЕГЭ пока остаётся, можно подумать о том, чтобы выдавать 100-балльные сертификаты по предметам ученикам с отличными оценками. Чтобы те, кто усердно работал все школьные годы, а не удачно списал, имел возможность бесплатно получить высшее образование в лучших вузах страны", — отметила парламентарий.

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По её словам, данный вопрос сперва необходимо обсудить с родительским и педагогическим сообществом. Как указала Лантратова, именно школьные учителя способны адекватно оценить способности учеников.

Ранее в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент РФ Владимир Путин выступил против отмены ЕГЭ. Глава государства усомнился в том, что полная отмена экзамена в нашей стране поможет в улучшении качества и доступности образования.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Иван Косицын
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