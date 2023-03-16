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16 марта, 13:56

Путин выступил против отмены ЕГЭ

Путин не считает, что отмена ЕГЭ поможет улучшить качество и доступность образования в РФ

Президент России Владимир Путин назвал спорной точку зрения о том, что полная отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в нашей стране поможет улучшить качество и доступность образования. Об этом глава государства заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Для всех должны быть открыты двери, и для девочек тоже, во все направления развития. Но если вы думаете, что полная отмена ЕГЭ этому будет способствовать, всё-таки это спорная точка зрения", — сказал Путин в ответ на предложение одного из участников встречи, который поделился переживаниями за своих дочек.

Мишустин ответил на предложение об отмене ЕГЭ

Мишустин ответил на предложение об отмене ЕГЭ

Ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к базовой для России системе подготовки в вузах, которая подразумевает срок обучения от четырёх до шести лет. Путин предложил вернуться к базовой для России системе подготовки в вузах, которая подразумевает срок обучения от четырёх до шести лет. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев уточнил, что, несмотря на отказ от Болонской системы образования, отмена ЕГЭ в нашей стране не планируется.

Обложка ©

ТАСС / Петр Ковалев

Александр Юнашев
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    Комментарий

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    Ирина Виноградова (Лагода)сегодня в 14:35

    Не согласна с Путиным. ЕГЭ не развивает способность думать. Кроме того, отвечатьна билет преподаватель не является таким же жутким стрессом для ученика. Учитель может дать наводящие вопросы, вывести ученика из ступора, снизить уровень страха. В ответы на вопросы, выбор возле какого вопроса галочку поставить-это как с механическим роботом общаться. Ученики кончают жизнь самоубийством из-за страха. Чтобы были рационализаторы, ученые, надо отменить ЕГЭ. Вопрос в том, что учителя разленились и им легче натаскивать учеников на то, чтобы правильную галочку поставить, чем добиваться того, чтобы ученик своей головой думал, рассуждал.

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