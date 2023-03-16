Путин выступил против отмены ЕГЭ
Путин не считает, что отмена ЕГЭ поможет улучшить качество и доступность образования в РФ
Президент России Владимир Путин назвал спорной точку зрения о том, что полная отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в нашей стране поможет улучшить качество и доступность образования. Об этом глава государства заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Для всех должны быть открыты двери, и для девочек тоже, во все направления развития. Но если вы думаете, что полная отмена ЕГЭ этому будет способствовать, всё-таки это спорная точка зрения", — сказал Путин в ответ на предложение одного из участников встречи, который поделился переживаниями за своих дочек.
Ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к базовой для России системе подготовки в вузах, которая подразумевает срок обучения от четырёх до шести лет. Путин предложил вернуться к базовой для России системе подготовки в вузах, которая подразумевает срок обучения от четырёх до шести лет. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев уточнил, что, несмотря на отказ от Болонской системы образования, отмена ЕГЭ в нашей стране не планируется.
ТАСС / Петр Ковалев