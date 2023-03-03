В России не будут отменять ЕГЭ после отказа от Болонской системы
Рособрнадзор: ЕГЭ не будет отменён в РФ после отказа от Болонской системы
В России не собираются отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ), несмотря на отказ от Болонской системы образования. Об этом журналистам заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с Единым государственным экзаменом", — сказал Музаев.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов высшего образования со сроком обучения в вузах от четырёх до шести лет.
ТАСС / Пётр Ковалёв