В России не будут отменять ЕГЭ после отказа от Болонской системы

В России не собираются отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ), несмотря на отказ от Болонской системы образования. Об этом журналистам заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с Единым государственным экзаменом", — сказал Музаев.