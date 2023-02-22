В Госдуме предложили сделать ЕГЭ добровольным

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо перевести в добровольный режим, с такой инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. О плюсах и минусах итогового экзамена он рассказал в беседе с "Лентой.ру".

"Русский народ, в том числе и молодёжь, на выдумки хитёр, и сейчас фактически через чёрный ход наша идея реализована. Более 60% всех ребят после девятого класса поступают не в старшие классы, а в систему профобразования. Одна из главных причин — не хотят сдавать ЕГЭ. С нашей точки зрения, лучше было бы официально сделать ЕГЭ добровольным, чем получить такой результат", — объяснил Смолин.

Из-за оттока учащихся старших классов из региональных школ среднее образование становится основным, и учебные заведения рискуют закрыться вовсе. Поэтому сокращение числа сельских школ — отчасти результат внедрения ЕГЭ.

Некую пользу экзамен всё-таки несёт. Благодаря ему наблюдается увеличение количества абитуриентов из регионов, которые поступают в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, увеличивая академическую мобильность в территориальном плане, ЕГЭ затрудняет её в социальном плане.

По мнению Смолина, этот выпускной экзамен всё же разрушает систему общего образования. Потому что "жизненная цена ЕГЭ настолько высока, что ученики старших классов перестают изучать предметы, которые не собираются сдавать".