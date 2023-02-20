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20 февраля, 10:14

Выпускникам школ в трёх регионах России могут выдать аттестаты без ЕГЭ

Рособрнадзор может разрешить получить аттестат без ЕГЭ в приграничных регионах РФ

Рособрнадзор рассматривает возможность для выпускников школ в Курской, Белгородской и Брянской областях получить аттестаты без экзаменов, а по итогам школьной успеваемости. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

Он отметил, что сейчас прорабатывается вопрос, как организовать максимально безопасную сдачу ЕГЭ. Речь идёт о приграничных с Украиной регионах, где дети долгое время продолжают обучение в дистанционном формате. Наибольшие опасения вызывают Курская и Белгородская области, чуть лучше ситуация в Брянской области.

"Пока рассматриваем, и в правительстве тоже обсуждалась возможность, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат <...> в формате школьной аттестации", — добавил Музаев.

Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ

Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ

Ранее сообщалось, что выпускников одиннадцатых классов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей допустят к итоговым экзаменам без написания итогового сочинения.

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ТАСС / Артём Геодакян

Татьяна Миссуми
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