Выпускникам школ в трёх регионах России могут выдать аттестаты без ЕГЭ

Рособрнадзор рассматривает возможность для выпускников школ в Курской, Белгородской и Брянской областях получить аттестаты без экзаменов, а по итогам школьной успеваемости. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

Он отметил, что сейчас прорабатывается вопрос, как организовать максимально безопасную сдачу ЕГЭ. Речь идёт о приграничных с Украиной регионах, где дети долгое время продолжают обучение в дистанционном формате. Наибольшие опасения вызывают Курская и Белгородская области, чуть лучше ситуация в Брянской области.

"Пока рассматриваем, и в правительстве тоже обсуждалась возможность, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат <...> в формате школьной аттестации", — добавил Музаев.