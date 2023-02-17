Выпускников из новых регионов РФ в 2023 году допустят к экзаменам без сочинения

Выпускников 11-х классов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей допустят к итоговым экзаменам без написания итогового сочинения. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"В соответствии с проектом приказа, данные выпускники допускаются в 2022/2023 учебном году к ГИА-9 без прохождения итогового собеседования по русскому языку, к ГИА-11 — без написания итогового сочинения (изложения). При этом выпускники 11-х классов вправе написать итоговое сочинение по желанию, результат написания ими сочинения на допуск к ГИА влиять не будет", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что девятиклассники из новых субъектов РФ в 2023 году получат аттестат по результатам промежуточной аттестации, а в 2023/24 учебном году ГИА для них будет проведена в форме государственного выпускного экзамена по двум обязательным предметам — математике и русскому языку. Сдавать дисциплины по выбору они не будут.

"Участники ГИА-11 из новых регионов также смогут в 2022/2023 учебном году получить аттестат по результатам промежуточной аттестации либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию", — добавили в Рособрнадзоре.