"Движение первых": Как в России перезагружают образование Образование — больше не услуга, а госполитика, проекты этого года будут менять образовательный процесс и восприятие школьниками и студентами истории России. 11 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Конец 2022 года запомнится масштабным событием — Первым cъездом Российского движения детей и молодёжи. В его работе приняли участие делегаты из всех 89 регионов России, в том числе из недавно вошедших в состав РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Они выбрали название новой организации ("Движение первых"), а также определили её миссию и ценности.

Среди целей движения — содействие в воспитании и профессиональной ориентации детей и молодёжи, организация досуга, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка к полноценной жизни в обществе. Обозначены ценности, понятные большинству россиян идеи: жизнь и достоинство, патриотизм, добро и справедливость, созидательный труд, крепкая семья.

Миссия движения выражена в кратких формулах: "Быть с Россией", "Быть человеком", "Быть вместе", "Быть в движении" и "Быть первыми".

Создание общероссийской детской организации стало наиболее ярким, но далеко не единственным свидетельством того, что государство не будет больше устраняться от процесса воспитания подрастающего поколения, предоставляя детям самим определиться с выбором своих ценностей и принципов, а намерено активно участвовать в формировании мировоззрения молодёжи и возвращает себе воспитательную функцию. Одной из главных задач в воспитании молодёжи государство видит формирование любви к своей стране, патриотизма.

С 2022 года в российских школах введена новая традиция — каждая учебная неделя начинается с подъёма государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации. А первым уроком каждый понедельник во всех классах стали занятия "Разговоры о важном". Первый такой урок 1 сентября 2022 года в калининградской школе провёл президент РФ Владимир Путин. "Разговоры о важном" посвящены России, её прошлому, будущему и настоящему и станут частью информационной и воспитательной работы, направленной на развитие и укрепление патриотизма.

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Тем же целям служит и введение обязательного курса истории во всех вузах независимо от специальности. С 1 сентября 2023 года вводится модуль "История России" в объёме не менее четырёх зачётных единиц, или 144 часов. "Повышенное внимание к изучению истории России в вузах позволит противодействовать фальсификации истории в любых её проявлениях, формировать у студентов чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны", — пояснили в Минобрнауки.

В 2022 году значительно расширил свою деятельность проект "Навигаторы детства": к десяти пилотным регионам добавилось ещё 35 субъектов РФ. Навигаторы детства — это советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Совместно с педагогическими коллективами они развивают многопрофильные воспитательные пространства в образовательных учреждениях, объединяющие на одной площадке школьные медиацентры, театры, музеи, киноклубы, спортивные центры. В нынешнем учебном году педагогические коллективы 17 604 образовательных организаций при участии советников дикторов по воспитанию включились в проведение тематических занятий "Разговоры о важном".

В июле этого года произошло знаковое событие — президент РФ подписал поправку, исключающую понятие "образовательная услуга" из закона об образовании. Таким образом, образование больше не низводится до уровня коммерческого оказания услуг, а признаётся полноправной частью государственной политики.

1 сентября 2020 года вступил в действие инициированный Владимиром Путиным закон о воспитательной составляющей образования. Воспитание в законе определяется как "деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде".

В деле воспитания подрастающего поколения государство не ограничивается одним только внедрением воспитания в образовательный процесс. Активно используются различные форматы работы с молодёжью. Большой популярностью среди учащихся пользуются конкурсы "Большая перемена". В отличие от предметных олимпиад, в "Большой перемене" оценивается не успеваемость, а навыки, необходимые в современной жизни: умение работать в команде, анализировать большие объёмы информации, находить нестандартные решения, творческое мышление и организаторские способности. В первый год проведения конкурса в нём приняли участие рекордное количество учащихся — миллион человек. Во второй год опять рекорд — два миллиона, а в нынешнем году сенсационная цифра — 3 миллиона 900 тысяч участников.

Рекордные показатели и у просветительских проектов общества "Знание", о необходимости перезагрузки работы которого в 2021 году заявил президент РФ Владимир Путин. Уже к концу года количество просмотров проектов общества "Знание" превысило 320 миллионов.

О внимании главы государства к вопросам воспитания говорит и объявление им 2023-го Годом педагога и наставника. "В нашей стране последние годы, в первую очередь решениями президента России, последовательно принимаются меры по укреплению авторитета и статуса учителей, педагогов, наставников, а также меры по их материальной поддержке. Год педагога и наставника — это логичное продолжение последовательной работы, которая реализуется в стране", — сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

О большом внимании к педагогам, понимании важности их работы говорит и проведение в Москве Всероссийского форума классных руководителей. В 2022 году прошёл уже второй такой форум. В нём приняли участие более тысячи учителей и свыше 50 тысяч присоединились к мероприятию онлайн.

Повышению престижа профессии педагога, её популярности служит и проведение конкурса "Учитель года" в новом формате. В 2022 году по предложению Владимира Путина мероприятие впервые прошло в формате телешоу, что сделало его финалистов настоящими звёздами.

Авторы Владимир Павлов