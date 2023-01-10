"Самое главное — забота о человеке": Как проиндексируют пенсии в 2023 году Почему социальная политика остаётся в центре внимания главы государства и какие индексации будут проведены в предстоящем году. 9 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

"Самое главное — забота о человеке", — сказал президент РФ Владимир Путин на одном из заседаний Госсовета более десяти лет назад. Эта мысль повторялась во множестве его выступлений. Остался верен он своей главной идее и в этом году. Несмотря на конфронтацию с Западом, на проведение спецоперации на Украине, социальная политика, забота о людях остаются в центре внимания главы государства.

Одним из важнейших итогов уходящего года в социальной сфере стало завершение создания целостной системы поддержки семей с детьми до 17 лет. Выстраивалась эта система по инициативе президента РФ с 2020 года, когда были введены ежемесячные пособия на детей от трёх до восьми лет. Размер выплаты тогда составлял половину прожиточного минимума на ребёнка.

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Уже в 2021 году родителям стали выплачивать 50, 75 или 100% прожиточного минимума. Сейчас такую помощь получают родители примерно трёх миллионов детей. С 1 июля 2021 года помощь была распространена ещё на две категории: женщин на ранних сроках беременности и одиноких родителей с детьми 8–17 лет.

С 1 апреля нынешнего года помощь стали получать все нуждающиеся семьи с детьми 8–17 лет. Это более пяти миллионов детей. С 1 января 2023 года вводится единая выплата — ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, объединяющее семь мер поддержки.

В русле этой политики лежит и поручение президента о проведении массовой диспансеризации детей в новых регионах, вошедших в состав РФ: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Поддержка пожилых россиян тоже одно из главных направлений социальной политики.

Новые индексации

Как сообщает Пенсионный фонд РФ, страховые пенсии неработающих пенсионеров и социальные пенсии с 1 января 2022 года были повышены на 8,6%, с 1 июня 2022 года дополнительно увеличены на 10%. А в 2023 году россиян ждёт не одна, а целых пять индексаций: с 1 января — на 4,8%, с 1 февраля — на 12,4%, с 1 апреля — на 3,3%, с 1 августа — в среднем на 200 рублей, с 1 октября — на 5,5%.

Важная часть социальной политики — доходы населения. Как и положено по закону, инициированному опять же президентом РФ, в 2023 году с 1 января МРОТ вырастет на 6,3% — до 16 242 рублей.

Прожиточный минимум на душу населения при этом устанавливается 1 января 2023 года в размере 14 375 рублей, для трудоспособных граждан он будет 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

Однако в первую очередь благосостояние граждан зависит от их занятости, возможности заработать. В этой сфере в нынешнем году тоже достигнуты хорошие результаты.

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"Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3% — это как раз допандемийный уровень. И сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился", — отметил Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовёт!".

Социальные инициативы парламентариев также в большинстве случаев получают поддержку главы государства. В 2022 году президент РФ подписал ряд инициированных "Единой Россией" социальных законов: закон о признании нуждающимися в жилье семей погибших военных, закон, расширяющий меры социальной поддержки детей-сирот, закон, наделяющий гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий, и ряд других.

И, конечно же, важнейшей частью социальной политики является забота о здоровье людей, в первую очередь подрастающего поколения.

В 2021 году по инициативе Владимира Путина был создан фонд "Круг добра". Он получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации. За это время помощь фонда получили почти пять тысяч детей.

24 декабря председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о перечислении в фонд до конца 2022 года 69,9 миллиарда рублей. В середине декабря 2022 года по поручению президента возрастная группа пациентов, которым помогает "Круг добра", была расширена до 19 лет.

Авторы Владимир Павлов