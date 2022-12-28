Промышленный суверенитет: Путин открыл в Псковской области уникальный завод "Титан-Полимер" Президент России Владимир Путин запустил по видеосвязи завод "Титан-Полимер" фразой "В добрый час! Начнём работать". Производство находится в Псковской области. 28 декабря, 18:16 9233 9233 Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

— Надеюсь, что в следующем году у нас будет не меньше, а ещё больше пусков таких высокотехнологичных производств, — отметил президент. — Хочу подчеркнуть, государство будет поддерживать создание таких производств. Они нужны нам для динамичного развития экономики, увеличения выпуска собственной качественной продукции. Мы продолжим содействовать развитию современных, высокотехнологичных компаний по всей стране, будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов.

Завод по изготовлению ПЭТФ-гранул (полиэтилентерефталата) — один из главных резидентов особой экономической зоны "Моглино". Уникальное для России производство позволит выпускать все виды полимеров, обеспечив государство сырьём, которое до этого Россия импортировала из других стран.

Новое производство обеспечит регион сотнями высокооплачиваемых рабочих мест. Проектная мощность завода — порядка 72 тысяч тонн различных видов полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки, в других областях. Выстраивание таких тесных экономических связей между производствами одного региона создаёт долгосрочный мультипликационный эффект для экономики и социальной сферы региона и страны.

Политика Владимира Путина по укреплению экономического суверенитета направлена на повышение уровня и качества жизни граждан России. Президент России выстраивает комплексную экономическую систему, которая обеспечит России стабильное развитие на десятилетия вперёд.

Авторы Дмитрий Шестопалов