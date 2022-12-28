Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии запуска производства на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области, на мероприятии он присутствовал в режиме видеоконференции.

Путин принял участие в запуске производства на заводе "Титан-Полимер" . Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Хочу подчеркнуть, государство будет поддерживать создание таких производств. Они нужны нам для динамичного развития экономики, увеличения выпуска собственной качественной продукции", — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия продолжит содействовать развитию современных высокотехнологичных компаний по всей стране и создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов.