Путин принял участие в запуске производства на заводе "Титан-Полимер"
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии запуска производства на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области, на мероприятии он присутствовал в режиме видеоконференции.
Путин принял участие в запуске производства на заводе "Титан-Полимер" . Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Хочу подчеркнуть, государство будет поддерживать создание таких производств. Они нужны нам для динамичного развития экономики, увеличения выпуска собственной качественной продукции", — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что Россия продолжит содействовать развитию современных высокотехнологичных компаний по всей стране и создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов.
Ранее Лайф рассказывал, что погода помешала Путину посетить Псковскую область. Вылетать в регион он должен был из Санкт-Петербурга сегодня, но условия оказались нелётными.
Кадр видео Telegram / Кремль. Новости