Путин подписал законы о гарантированных правах участников добровольных пенсионных программ

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ с 1 января 2023 года. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Система страхования на случай банкротства негосударственных пенсионных фондов (НПФ) или лишения их соответствующей лицензии будет создана на базе Агентства по страхованию вкладов. При этом компенсации будут выплачиваться из фонда гарантирования пенсионных резервов. Также допускается перевод возмещений из одного негосударственного пенсионного фонда в другой.

Владельцу счёта, который ведёт накопление средств, будет гарантирована компенсация до 1,4 миллиона рублей, а если он уже получает пенсию, то государство гарантирует ему её выплату, однако в размере не более двух размеров социальной пенсии по старости.