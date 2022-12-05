Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете, который затрагивает 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, в следующем году расходы бюджета РФ составят 29 триллионов рублей. В 2024 году эта сумма достигнет 29,4 триллиона рублей, а в 2025-м — 29,2 триллиона рублей. Вместе с тем доходы составят 26,1 триллиона, 27,2 и 27,9 триллиона рублей соответственно. Дефицит в 2023 году прогнозируется на уровне 2% ВВП (около трёх триллионов рублей). Его предлагается закрыть преимущественно за счёт заимствований. Однако, как ожидается, дефицит бюджета будет постепенно сокращаться и в 2025 году составит 0,7% ВВП.

В основу бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ на 2023–2025 годы, он предполагает постепенное снижение цен на нефть российской марки Urals, умеренное ослабление курса рубля и возвращение к целевому значению инфляции в 4% уже по итогам 2024-го. Кроме того, согласно этому прогнозу, экономика РФ в начале следующего года перейдёт к восстановительному росту, а уже по итогу 2024 года большинство основных показателей превысят в сопоставимых ценах докризисные значения.