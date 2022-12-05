Невролог объяснил, почему кофе нельзя пить при упадке сил
Невролог Мацокин предупредил об опасности кофе для сердца при упадке сил
При упадке сил не стоит употреблять кофе или другие стимулирующие напитки. Это может привести к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы. Так считает врач-невролог сети клиник "Атлас" Игорь Мацокин.
"Кофеин — отличный стимулятор, когда необходим заряд энергии, но часто пользоваться таким способом не стоит. Кофеин истощает запас аденозинтрифосфорной кислоты, которая важна для обмена энергии и веществ в организме", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".
По словам специалиста, если постоянно стимулировать организм таким образом, то впоследствии ослабнет иммунитет, все системы начнут работать хуже. Кофе может стать причиной ускорения сердцебиения и повысить давление.
Невролог рассказал, что у некоторых особенно чувствительных людей из-за кофе может появиться бессонница, головная боль, нервозность и раздражительность. Но если употреблять этот напиток в меру, то он поможет снизить риск развития болезни Паркинсона, а также будет оказывать противоопухолевый эффект.
Ранее врач – диетолог-нутрициолог Наталья Нефёдова рассказала, что не следует злоупотреблять напитками с высоким содержанием кофеина для того, чтобы согреться в холодное время года.
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