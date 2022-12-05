Невролог объяснил, почему кофе нельзя пить при упадке сил

При упадке сил не стоит употреблять кофе или другие стимулирующие напитки. Это может привести к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы. Так считает врач-невролог сети клиник "Атлас" Игорь Мацокин.

"Кофеин — отличный стимулятор, когда необходим заряд энергии, но часто пользоваться таким способом не стоит. Кофеин истощает запас аденозинтрифосфорной кислоты, которая важна для обмена энергии и веществ в организме", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

По словам специалиста, если постоянно стимулировать организм таким образом, то впоследствии ослабнет иммунитет, все системы начнут работать хуже. Кофе может стать причиной ускорения сердцебиения и повысить давление.

Невролог рассказал, что у некоторых особенно чувствительных людей из-за кофе может появиться бессонница, головная боль, нервозность и раздражительность. Но если употреблять этот напиток в меру, то он поможет снизить риск развития болезни Паркинсона, а также будет оказывать противоопухолевый эффект.