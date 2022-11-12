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12 ноября, 05:17

Россиян предупредили о подорожании колумбийского кофе в 2023 году

Посол Нейра предупредил о подорожании колумбийского кофе в России из-за неурожая

В следующем году россияне столкнутся с подорожанием одного из самых популярных напитков — колумбийского кофе. Как рассказал РИА "Новости" посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра, повышение цены связано с неурожаем в республике.

По его словам, во многих "кофейных" колумбийских регионах сейчас наблюдаются проблемы с урожаем. Причиной тому — суровая зима. Поэтому предполагается, что цена на зёрна вырастет, однако, на сколько именно, пока не известно.

"Ожидается, что урожай снизится на 50–57% по сравнению с прошлым годом. Колумбия в основном производит арабику, это очень мягкий сорт, и производство кофе уже уменьшилось на 22%. К повышению цен приведёт также удорожание удобрений, проблемы с логистикой, нехватка контейнеров. Так что ожидается повышение цен кофе во всём мире, не только в России", — пояснил посол.

Россиян покорил один вид кофе

Россиян покорил один вид кофе

А профессор Галина Сорокина спрогнозировала подорожание мяса в 2023 году. По её оценке, птица и свинина поднимутся в цене меньше, чем говядина. Эти рынки, как указала эксперт, зависят от разных факторов.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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