Глава МИД Швеции: В стране не будет размещено ядерное оружие НАТО
Швеция не станет размещать на своей территории ядерное оружие после присоединения к Североатлантическому альянсу, заявил глава МИД этой страны Тобиас Билльстрём. Он сообщил, что в этом отношении Стокгольм возьмёт пример с Дании и Норвегии, которые также не разместили подобное вооружение.
"Это по-прежнему долгосрочная позиция Умеренной коалиционной партии. Мы никогда не намеревались изменять условия заявки, поданной предыдущим правительством", — приводит Reuters слова Билльстрёма.
Ранее шведская газета Proletären написала, что после того, как Швеция вступит в НАТО, на её территории будут размещены ядерное оружие и военные базы США, поскольку в этом заинтересованы Штаты.
ТАСС / DPA / Bernd von Jutrczenka