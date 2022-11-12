Глава МИД Швеции: В стране не будет размещено ядерное оружие НАТО

Швеция не станет размещать на своей территории ядерное оружие после присоединения к Североатлантическому альянсу, заявил глава МИД этой страны Тобиас Билльстрём. Он сообщил, что в этом отношении Стокгольм возьмёт пример с Дании и Норвегии, которые также не разместили подобное вооружение.