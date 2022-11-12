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Регион
Опубликовано 12 ноября 2022, 07:45

Глава МИД Швеции: В стране не будет размещено ядерное оружие НАТО

Швеция не станет размещать на своей территории ядерное оружие после присоединения к Североатлантическому альянсу, заявил глава МИД этой страны Тобиас Билльстрём. Он сообщил, что в этом отношении Стокгольм возьмёт пример с Дании и Норвегии, которые также не разместили подобное вооружение.

"Это по-прежнему долгосрочная позиция Умеренной коалиционной партии. Мы никогда не намеревались изменять условия заявки, поданной предыдущим правительством", — приводит Reuters слова Билльстрёма.

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Ранее шведская газета Proletären написала, что после того, как Швеция вступит в НАТО, на её территории будут размещены ядерное оружие и военные базы США, поскольку в этом заинтересованы Штаты.

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ТАСС / DPA / Bernd von Jutrczenka

Анатолий Симоненко
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