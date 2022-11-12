В Швеции обнаружили, что оказались в ловушке НАТО

После того как Швеция вступит в НАТО, на её территории будут размещены ядерное оружие и военные базы США, поскольку в этом заинтересованы Штаты, пишет местная газета Proletären.

"Теперь за завесой тумана и паникёрства о том, что Россия якобы хочет напасть на Швецию, обнажается реальность", — говорится в статье.

В материале подчёркивается, что ранее Стокгольм отрицал движение Швеции по пути Дании и Норвегии, которые также не хотели размещать на своей территории постоянные базы и ядерное оружие НАТО, однако и Осло, и Копенгаген в итоге пересмотрели свои взгляды по этому вопросу.