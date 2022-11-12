В Швеции обнаружили, что оказались в ловушке НАТО
Proletären: Швеции придётся разместить военные базы и ядерное оружие НАТО
После того как Швеция вступит в НАТО, на её территории будут размещены ядерное оружие и военные базы США, поскольку в этом заинтересованы Штаты, пишет местная газета Proletären.
"Теперь за завесой тумана и паникёрства о том, что Россия якобы хочет напасть на Швецию, обнажается реальность", — говорится в статье.
В материале подчёркивается, что ранее Стокгольм отрицал движение Швеции по пути Дании и Норвегии, которые также не хотели размещать на своей территории постоянные базы и ядерное оружие НАТО, однако и Осло, и Копенгаген в итоге пересмотрели свои взгляды по этому вопросу.
Ранее Лайф писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что Анкара поддерживает вступление страны в НАТО, однако надеется на выполнение всех обговорённых ранее условий и ждёт конкретных шагов.
Wikipedia / US Defence Imagery