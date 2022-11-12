Экономист объяснил россиянам, чем плох очень сильный рубль

В случае слишком сильного укрепления рубля отечественный экспорт потеряет конкурентоспособность, невыгодно будет производить продукцию в стране. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

"То есть гораздо проще будет ввезти продукцию из Китая, чем произвести её здесь. Второе — это сокращение доходов бюджета. Но главное — невозможность импортозамещения, которое полностью убивается импортом", — сообщил Зубец в интервью телеканалу "360".

Он отметил, что поначалу укрепление рубля снизило бы цены на импортные товары, сдержав инфляцию и увеличив реальную покупательскую способность людей. Вместе с тем это привело бы к сокращению выпуска отечественной продукции на рынке и падению зарплаты. Постепенно могли бы начаться проблемы с бюджетом, задержки зарплаты и пенсии, как в 90-е годы.

Экономист уверен, что Россию такой сценарий не ждёт. По его словам, мировой глобальный кризис, который все ждут в начале следующего года, приведёт к тому, что рубль должен вернуться к отметке 65–70 по отношению к доллару.