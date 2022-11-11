Аналитик рассказал, как изменится курс рубля в ближайшем будущем

Курс рубля не будет сильно ослабляться в ближайшее время, национальная валюта стабильна. Об этом в беседе с RT заявил глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

"В течение следующей недели курс доллара по-прежнему будет составлять 61–62 рубля, а в конце месяца показатель может немного снизиться за счёт наступления налогового периода в России, когда отмечается высокий спрос на рубли у компаний-экспортёров", — отметил он.

Специалист добавил, что сейчас важными факторами для рубля выступают баланс экспорта и импорта. По его мнению, уже можно заметить предпосылки к увеличению ввоза в Россию товаров, что происходит за счёт принятой госпрограммы по замещению европейской продукции. Аналитик также отметил, что спрос на иностранную валюту растёт и это приводит к постепенному подорожанию доллара в России.