Тарасова ответила, может ли грузинский фигурист подать плохой пример российским коллегам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не видит проблемы в том, что бронзовый призёр чемпионата Европы Морис Квителашвили приостановил сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе, переехав в Италию. Своими мыслями на этот счёт она поделилась с изданием "Спорт-Экспресс".

"Тренировался в России? Ну и что? Теперь будет тренироваться там", — развела руками Тарасова.

При этом она достаточно сдержанно комментирует опасения коллег по цеху по поводу того, что российские фигуристы тоже массово поедут тренироваться за границу.

"Допускаю, что это возможно. Имеет ли это смысл для фигуристов? Когда-то кажется, что это не имеет смысла, иногда кажется, что имеет", — добавила Татьяна Анатольевна.