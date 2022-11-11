Роднина заявила, что в господдержке нуждаются инвалиды, а не профессиональные клубы

Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина ответила на критику в свой адрес после заявления о закрытии футбольных клубов РФ. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" она задалась вопросом, зарабатывал ли российский футбол.

"Зарабатывал ли до этого наш футбол? Нет! Меня критикуют? И что? Это их право. Но если у нас есть профессиональные клубы, то почему они нуждаются в государственной поддержке? В государственной поддержке нуждаются инвалиды, многодетные семьи и другие, но не профессиональные клубы", — заявила парламентарий.

Роднина отметила, что в России большинство спортивных школ именно по футболу, государство поддерживает этот вид спорта на уровне детей. Однако профессиональные клубы должны обеспечивать себя сами, уверена депутат.