Роднина заявила, что в господдержке нуждаются инвалиды, а не профессиональные клубы
Роднина ответила на критику после заявления о ликвидации российских клубов
Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина ответила на критику в свой адрес после заявления о закрытии футбольных клубов РФ. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" она задалась вопросом, зарабатывал ли российский футбол.
"Зарабатывал ли до этого наш футбол? Нет! Меня критикуют? И что? Это их право. Но если у нас есть профессиональные клубы, то почему они нуждаются в государственной поддержке? В государственной поддержке нуждаются инвалиды, многодетные семьи и другие, но не профессиональные клубы", — заявила парламентарий.
Роднина отметила, что в России большинство спортивных школ именно по футболу, государство поддерживает этот вид спорта на уровне детей. Однако профессиональные клубы должны обеспечивать себя сами, уверена депутат.
Напомним, Роднина призвала закрывать российские футбольные клубы за трату бюджетных денег. Она подчеркнула, что футболисты должны зарабатывать сами, если они "называют себя профессионалами".
ТАСС / Владимир Гердо