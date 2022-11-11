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11 ноября, 15:17

Беркова посоветовала Дзюбе согласиться на бой с Емельяненко

Порноактриса и бывшая участница "Дома-2" Елена Беркова прокомментировала информацию о том, что

боец смешанных единоборств Александр Емельяненко хочет вызвать на поединок футболиста Артёма Дзюбу, который расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор".

В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" Беркова заявила, что карьера Емельяненко в профессиональном спорте уже закончилась, а такие бои, по сути, могут помочь ему неплохо подзаработать. Актриса также отметила, что слышала и о проблемах с карьерой у Дзюбы.

"Насколько я знаю, у Артёма тоже в последнее время не всё гладко с карьерой. На родине он не играет, и о нём потихоньку начинают забывать. Думаю, что бой был бы полезным для обоих", — сказала Беркова.

Названы два футбольных клуба, где может продолжить карьеру Дзюба

Названы два футбольных клуба, где может продолжить карьеру Дзюба

Ранее стало известно, что 34-летний Дзюба расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Как уточнялось, решение было принято по обоюдному согласию сторон. Сейчас форвард находится без команды.

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ТАСС / Елизавета Клементьева

Наталья Исакова

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