Беркова посоветовала Дзюбе согласиться на бой с Емельяненко

Порноактриса и бывшая участница "Дома-2" Елена Беркова прокомментировала информацию о том, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко хочет вызвать на поединок футболиста Артёма Дзюбу, который расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор".

В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" Беркова заявила, что карьера Емельяненко в профессиональном спорте уже закончилась, а такие бои, по сути, могут помочь ему неплохо подзаработать. Актриса также отметила, что слышала и о проблемах с карьерой у Дзюбы.

"Насколько я знаю, у Артёма тоже в последнее время не всё гладко с карьерой. На родине он не играет, и о нём потихоньку начинают забывать. Думаю, что бой был бы полезным для обоих", — сказала Беркова.