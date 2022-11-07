Дзюба официально расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор"

Российский футболист Артём Дзюба расторг контракт с турецким футбольным клубом "Адана Демирспор". Соответствующая информация указана в профиле игрока на сайте Турецкой федерации футбола.

Как сообщается, решение было принято по обоюдному согласию сторон. Накануне об уходе Дзюбы из турецкой команды рассказал спортивный журналист Иван Карпов, однако никаких больше сведений он не привёл.

В летнее трансферное окно Дзюба стал игроком турецкого клуба "Адана Демирспор". Он подписал контракт по схеме "1+1". В составе этой команды наш нападающий провёл пять матчей и забил один гол. В последних семи играх 34-летний форвард вышел на поле лишь однажды, отыграв шесть минут.