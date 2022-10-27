Директор "Венеции" назвал возможным переход Дзюбы в итальянский клуб
Директор "Венеции" Мента допустил переход Дзюбы в итальянский клуб
Нападающий турецкого клуба "Адана Демирспор" Артём Дзюба может перейти в итальянскую "Венецию". Такое развитие событий допустил исполнительный директор "Венеции" Александер Мента.
"Информация о нашем интересе к Дзюбе — это не правда и не фейк. Мы внимательно следим за ситуацией. Его переход в "Венецию" возможен, но всё зависит от цены и ряда других факторов", — сказал Мента Sport24.
Напомним, в летнее трансферное окно Дзюба стал игроком турецкого клуба "Адана Демирспор". Он подписал контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро. За свой новый клуб Дзюба провёл четыре матча и забил один гол.
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