Столб огня: Лайф снял, как в Шахтёрске полыхает топливо после удара ВСУ
После удара ВСУ на нефтебазе в Шахтёрске горят ёмкости с топливом объёмом 2,8 тысячи кубометров
После удара Вооружённых сил Украины из РСЗО HIMARS на нефтебазе в городе Шахтёрске (ДНР) горят ёмкости с топливом объёмом 2,8 тысячи кубометров. Ещё четыре ёмкости с бензином вместимостью 60 тонн полыхают на железнодорожной станции. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
Пожар на нефтебазе в Шахтёрске после удара ВСУ. Видео © LIFE
По данным мэра города Александра Шатова, в результате обстрела ранения получили четыре человека — один на нефтебазе, трое на вокзале.
Напомним, ранее сегодня днём Вооружённые силы Украины обстреляли Шахтёрск в Донецкой Народной Республике из американских РСЗО HIMARS. Удар пришёлся по цистернам с топливом на железнодорожном вокзале и нефтебазе. При этом ВСУ уже обстреливали район в Шахтёрске накануне вечером. Тогда также загорелись ёмкости с топливом, в итоге сгорело 12 цистерн, огонь охватил также кровлю железнодорожной станции. Ночью возгорание было ликвидировано.
LIFE