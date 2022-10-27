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27 октября, 12:23

Столб огня: Лайф снял, как в Шахтёрске полыхает топливо после удара ВСУ

После удара ВСУ на нефтебазе в Шахтёрске горят ёмкости с топливом объёмом 2,8 тысячи кубометров

После удара Вооружённых сил Украины из РСЗО HIMARS на нефтебазе в городе Шахтёрске (ДНР) горят ёмкости с топливом объёмом 2,8 тысячи кубометров. Ещё четыре ёмкости с бензином вместимостью 60 тонн полыхают на железнодорожной станции. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Пожар на нефтебазе в Шахтёрске после удара ВСУ. Видео © LIFE

По данным мэра города Александра Шатова, в результате обстрела ранения получили четыре человека — один на нефтебазе, трое на вокзале.

Пять мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Пять мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Напомним, ранее сегодня днём Вооружённые силы Украины обстреляли Шахтёрск в Донецкой Народной Республике из американских РСЗО HIMARS. Удар пришёлся по цистернам с топливом на железнодорожном вокзале и нефтебазе. При этом ВСУ уже обстреливали район в Шахтёрске накануне вечером. Тогда также загорелись ёмкости с топливом, в итоге сгорело 12 цистерн, огонь охватил также кровлю железнодорожной станции. Ночью возгорание было ликвидировано.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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