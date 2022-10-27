Столб огня: Лайф снял, как в Шахтёрске полыхает топливо после удара ВСУ

После удара Вооружённых сил Украины из РСЗО HIMARS на нефтебазе в городе Шахтёрске (ДНР) горят ёмкости с топливом объёмом 2,8 тысячи кубометров. Ещё четыре ёмкости с бензином вместимостью 60 тонн полыхают на железнодорожной станции. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.