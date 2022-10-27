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27 октября, 10:52

Били из HIMARS: В Шахтёрске горят цистерны с топливом после удара по нефтебазе

В Шахтёрске горят цистерны с топливом после ракетного удара ВСУ из HIMARS

Вооружённые силы Украины в очередной раз обстреляли Шахтёрск в Донецкой Народной Республике из американских РСЗО HIMARS. Удар снова пришёлся по цистернам с топливом на железнодорожном вокзале, сообщил мэр города Александр Шатов.

Кадры пожара в Шахтёрске. Видео © Mash

"Прилетели снаряды туда же, куда и ночью, и на нефтебазу. Горит восемь цистерн с топливом и три ёмкости на нефтебазе", — уточнил градоначальник.

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Лайф писал, что вчера ВСУ уже обстреливали район железной дороги в Шахтёрске. Тогда также загорелись ёмкости с топливом, в итоге сгорело 12 цистерн, огонь охватил также кровлю железнодорожной станции. Ночью возгорание было ликвидировано.

Обложка ©

Mash

Матвей Шандрыголов

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