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Регион
Опубликовано 27 октября 2022, 10:52
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В Шахтёрске горят цистерны с топливом после удара по нефтебазе

В Шахтёрске горят цистерны с топливом после ракетного удара ВСУ из HIMARS

Вооружённые силы Украины в очередной раз обстреляли Шахтёрск в Донецкой Народной Республике из американских РСЗО HIMARS. Удар снова пришёлся по цистернам с топливом на железнодорожном вокзале, сообщил мэр города Александр Шатов.

Кадры пожара в Шахтёрске. Видео © Mash

"Прилетели снаряды туда же, куда и ночью, и на нефтебазу. Горит восемь цистерн с топливом и три ёмкости на нефтебазе", — уточнил градоначальник.

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Лайф писал, что вчера ВСУ уже обстреливали район железной дороги в Шахтёрске. Тогда также загорелись ёмкости с топливом, в итоге сгорело 12 цистерн, огонь охватил также кровлю железнодорожной станции. Ночью возгорание было ликвидировано.

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Mash

Матвей Шандрыголов
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