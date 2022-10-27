Вооружённые силы Украины в очередной раз обстреляли Шахтёрск в Донецкой Народной Республике из американских РСЗО HIMARS. Удар снова пришёлся по цистернам с топливом на железнодорожном вокзале, сообщил мэр города Александр Шатов.

Кадры пожара в Шахтёрске. Видео © Mash

"Прилетели снаряды туда же, куда и ночью, и на нефтебазу. Горит восемь цистерн с топливом и три ёмкости на нефтебазе", — уточнил градоначальник.