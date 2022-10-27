В Шахтёрске горят цистерны с топливом после удара по нефтебазе
В Шахтёрске горят цистерны с топливом после ракетного удара ВСУ из HIMARS
Вооружённые силы Украины в очередной раз обстреляли Шахтёрск в Донецкой Народной Республике из американских РСЗО HIMARS. Удар снова пришёлся по цистернам с топливом на железнодорожном вокзале, сообщил мэр города Александр Шатов.
Кадры пожара в Шахтёрске. Видео © Mash
"Прилетели снаряды туда же, куда и ночью, и на нефтебазу. Горит восемь цистерн с топливом и три ёмкости на нефтебазе", — уточнил градоначальник.
Лайф писал, что вчера ВСУ уже обстреливали район железной дороги в Шахтёрске. Тогда также загорелись ёмкости с топливом, в итоге сгорело 12 цистерн, огонь охватил также кровлю железнодорожной станции. Ночью возгорание было ликвидировано.