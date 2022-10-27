МЧС: Пожар на территории железнодорожной станции в Шахтерске в ДНР ликвидирован
МЧС Донецкой Народной Республики сообщило, что пожарные ликвидировали пожар на железнодорожной станции в Шахтёрске, возникший из-за обстрела украинских войск.
Как сообщает ведомство у себя в телеграм-канале, огонь был ликвидирован 02:19 по московскому времени.
Ранее пресс-службе МЧС сообщала, что пожарным уберегли от огня 42 железнодорожные цистерны с топливом. На месте пожара работали свыше 10о сотрудников и 25 единиц техники. По оперативной информации спасателей, погибших и пострадавших нет.
Ранее мэр Шахтёрска Александр Шатов сообщил, что после того, как украинские войска нанесли удар по городу, произошёл пожар, загорелись цистерны с топливом. Для ликвидации огня на железнодорожной станции был направлен пожарный поезд.
Telegram / МЧС ДНР