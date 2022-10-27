МЧС: Пожар на территории железнодорожной станции в Шахтерске в ДНР ликвидирован

МЧС Донецкой Народной Республики сообщило, что пожарные ликвидировали пожар на железнодорожной станции в Шахтёрске, возникший из-за обстрела украинских войск.

Как сообщает ведомство у себя в телеграм-канале, огонь был ликвидирован 02:19 по московскому времени.