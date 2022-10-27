Мексика захотела принять Олимпийские игры

Мексика официально стала кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны.

"Мы считаем себя успешной и амбициозной страной. Мы единственная страна, которая стала хозяйкой трёх чемпионатов мира по футболу, мы — энергичная страна с одной из лучших экономик в мире", — сказал глава внешнеполитического ведомства Мексики Марсело Эбрард, заявление которого передаёт Reuters.

Министр сообщил, что 30 ноября будет объявлено о создании комитета по продвижению мексиканской заявки на проведение Игр. В 1970 и 1986 годах в Мексике проходил чемпионат мира по футболу, а в 2026 году страна примет мундиаль вместе с США и Канадой.

Единственный раз Мексика принимала Олимпиаду в 1968 году, эти соревнования проходили в Мехико с 12 по 27 октября. Ближайшая летняя Олимпиада пройдёт в 2024 году в Париже, в 2028 году Игры примет Лос-Анджелес, а в 2032-м — Брисбен.