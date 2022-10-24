Россию лишили ещё одного олимпийского золота из-за допинга

Российская легкоатлетка Наталья Антюх будет лишена золотой медали Олимпиады 2012 года в Лондоне за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняла Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU).

Результаты спортсменки аннулированы за период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года. Олимпийское золото в беге на 400 метров с барьерами она завоевала 8 августа. В AIU уточнили, что решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).