Россию лишили ещё одного олимпийского золота из-за допинга
Легкоатлетку Антюх лишат золотой медали Олимпиады-2012 за нарушение антидопинговых правил
Наталья Антюх после победы в Лондоне в 2012 году. Обложка © ТАСС / Алексей ИВАНОВ / СЭ
Российская легкоатлетка Наталья Антюх будет лишена золотой медали Олимпиады 2012 года в Лондоне за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняла Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU).
Результаты спортсменки аннулированы за период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года. Олимпийское золото в беге на 400 метров с барьерами она завоевала 8 августа. В AIU уточнили, что решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Напомним, в апреле 2021 года Наталья Антюх была дисквалифицирована по решению Спортивного арбитражного суда на четыре года, а её результаты, показанные с 30 июня 2013 года по 31 декабря 2015 года, были аннулированы. Такое решение CAS принял на основании расследования Ричарда Макларена.