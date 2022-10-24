Футбольные клубы Севастополя и Крыма смогут с 2023 года участвовать в соревнованиях ФНЛ

Футбольные клубы Севастополя и Крыма смогут участвовать в спортивных соревнованиях ФНЛ со следующего сезона. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона 2023/2024 года", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, добавил Развожаев, с 2023 года детско-юношеские команды полуострова смогут участвовать во всероссийских соревнованиях. По его словам, футболисты ждали этого решения более восьми лет.

"Это решение поможет развивать футбол в Севастополе на совершенно ином уровне. Если раньше футболисты полуострова были, по сути, изолированы, то теперь мы входим в большую футбольную российскую семью", — добавил губернатор.

Сейчас также в активной работе находится вопрос о вхождении в состав Российского футбольного союза футбольных федераций Севастополя и Крыма.