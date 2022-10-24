Правительство РФ договорилось с РФС об интеграции новых регионов в чемпионаты
Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области будут интегрированы в регулярные чемпионаты по футболу. Правительство России договорилось об этом с Российским футбольным союзом, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу", — сказал он, докладывая президенту страны Владимиру Путину.
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Ранее бразильский футболист "Зенита" Малком объяснил желание стать гражданином РФ. Спортсмен добавил, что пока не думал о возможном выступлении за сборную России. Все его мысли сейчас связаны с успешным выступлением за клуб.
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