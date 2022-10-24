Правительство РФ договорилось с РФС об интеграции новых регионов в чемпионаты

Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области будут интегрированы в регулярные чемпионаты по футболу. Правительство России договорилось об этом с Российским футбольным союзом, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу", — сказал он, докладывая президенту страны Владимиру Путину.