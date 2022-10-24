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24 октября, 12:02

Правительство РФ договорилось с РФС об интеграции новых регионов в чемпионаты

Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области будут интегрированы в регулярные чемпионаты по футболу. Правительство России договорилось об этом с Российским футбольным союзом, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу", — сказал он, докладывая президенту страны Владимиру Путину.

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Ранее бразильский футболист "Зенита" Малком объяснил желание стать гражданином РФ. Спортсмен добавил, что пока не думал о возможном выступлении за сборную России. Все его мысли сейчас связаны с успешным выступлением за клуб.

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Unsplash

Артур Лапсаков

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